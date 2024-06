Ama: sfalcio e diserbo tornano in vigore con 100 squadre e 300 operatori

Da aprile scorso, con l’approvazione del nuovo contratto di servizio Ama, è tornato in vigore lo sfalcio e il diserbo delle strade e piazze di Roma. Un’attività che era stata interrotta per circa quattro anni e che ora vede impegnate 100 squadre, per un totale di 300 operatori, su tutto il territorio cittadino.

“Entra a pieno regime questo servizio in carico ad Ama”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri durante un sopralluogo in via Appia Nuova. “Interessate a più riprese dalle operazioni vari tratti delle arterie della grande viabilità come via Casilina, via Prenestina, via Collatina, via Ardeatina, via Tuscolana, viale Palmiro Togliatti, via Salaria e molte altre”.

Come mostrato da Gualtieri, i mezzi decespugliatori utilizzati da Ama sono dotati di controllo a distanza e sono in grado di tagliare non solo l’erba alta o semplici cespugli, ma anche vegetazione più robusta e resistente.

“Entro la fine di luglio”, ha concluso il sindaco, “operatori e mezzi ad hoc (soffianti, trattori, decespugliatori, ecc.) effettueranno almeno un passaggio su strade e piazze di tutti e 15 i municipi capitolini. Tutto viene controllato su una dashboard geolocalizzata che permette di mappare e controllare l’andamento delle attività sul territorio”.

L’intervento di Ama per lo sfalcio e il diserbo è stato accolto con favore da molti cittadini, che da tempo lamentavano la presenza di erba alta e vegetazione incolta lungo le strade e le piazze della città. L’obiettivo dell’amministrazione capitolina è quello di garantire una maggiore decoro urbano e di contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’impiego di 100 squadre e 300 operatori, insieme all’utilizzo di mezzi tecnologicamente avanzati, rappresenta un passo importante in questa direzione.

L’utilizzo di una dashboard geolocalizzata per il monitoraggio delle attività permetterà inoltre di ottimizzare i tempi e i costi degli interventi.

