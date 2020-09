Amarena: “Stanotte” è il secondo singolo della giovane cantautrice

Arriva in radio e sulle piattaforme digitali “Stanotte”, il secondo singolo della giovane cantautrice romana Amarena che anticipa l’uscita del primo EP.

Questa canzone parla di una notte calda e di una “quasi” storia d’amore. È molto diversa dal brano di debutto “Ebrezza da vino”, infatti è più romantica e personale.

“L’idea di questo brano – racconta Amarena, al secolo Elisa Benetti – è nata grazie al racconto di un amica dopo il primo appuntamento con un ragazzoLui a lei piaceva tanto, mentre lui non sembrava molto interessato e voleva solo giocare. Questa storia è andata avanti per qualche tempo, ma la situazione non è mai cambiata. Per questo motivo ho voluto raccontare come si sentiva lei”.

New entry della scuderia DaleRecords, Amarena racconta un mondo surreale e curioso, unito a sonorità folk/pop insieme a testi divertenti e curiosi.

Elisa impara a cantare e suonare da autodidatta. Si avvicina al mondo della musica ascoltando Lucio Battisti, Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, poi crescendo inizia ad appassionarsi alla musica indie inglese, americana e italiana.

Dopo un’esperienza da Busker in mezza Europa con un gruppo, dà il via alla sua strada solista.