Ambientalisti in azione: ministero della salute imbrattato all’ Eur

Nuova incursione degli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione a Roma. Questa volta è stato preso di mira il Ministero della Salute, situato fra viale Giorgio Ribotta e viale dell’Oceano Pacifico, all’Eur.

Quattro militanti hanno imbrattato i muri del dicastero con vernice arancione, mentre uno di loro ha adottato una forma estrema di protesta, incollandosi con le mani al marciapiede. È stato esposto uno striscione insieme ad alcuni cartelli.

Il personale di sicurezza del Ministero, insieme alla polizia, è intervenuto immediatamente sul posto. Gli agenti hanno dovuto spostare con la forza i manifestanti che opponevano resistenza passiva, seduti a terra, e li hanno poi condotti in auto al commissariato di Spinaceto, dove sono stati identificati e denunciati.

Proprio Lunedì scorso si era verificata una situazione analoga di fronte al Ministero della Giustizia in via Arenula, dove 13 attivisti erano stati denunciati dopo aver spruzzato vernice nera vegetale contro i portoni utilizzando estintori che sono stati successivamente sequestrati.

La settimana precedente sono state registrate altre azioni nel centro della città, con attacchi ai negozi in via del Corso e via Condotti, seguite dall’occupazione Sabato pomeriggio del Muro Torto, che ha portato al blocco del traffico.

In quell’occasione, le denunce a piede libero sono state ben 30. Complessivamente, il numero di persone deferite all’autorità giudiziaria dalla settimana scorsa è più che raddoppiato.

