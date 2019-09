Ambiente: “Confusione M5S su alberature scuole”

“Siamo particolarmente soddisfatti che, dopo la nostra denuncia dei giorni scorsi, l’amministrazione a guida grillina ha fatto marcia indietro annullando l’iter per affidare al volontariato di protezione civile, senza impiegare alcuna risorsa economica, la patata bollette del monitoraggio e abbattimento delle alberature pericolose all’interno delle scuole. La Raggi deve capire che, specie laddove si tratta di tutelare i nostri alunni, non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Non finiremo mai di ringraziare i volontari della protezione civile per l’importante opera che svolgono ma la stessa deve sempre essere a supporto e non sostitutiva dei dipendenti comunali che hanno la responsabilità principale di guidare gli interventi, non fosse altro che il Sindaco aveva annunciato lo stanziamento di 38 milioni di euro per la cura del verde.

“Ci chiediamo dove sono e come vengono impiegati questi soldi se poi si pretende di far svolgere gratuitamente delle attività delicate? Ancora una volta il M5S dimostra la sua incapacità amministrativa e prendiamo atto che, grazie al nostro tempestivo intervento, si potranno evitare altri danni ma comunque resta il fallimento grillino. Visto che le scuole riapriranno nei prossimi giorni chiediamo chiarezza ed un immediato intervento in tale settore investendo le risorse necessarie, i nostri ragazzi ed il personale scolastico non possono vivere nel pericolo per colpa di chi non ha nemmeno le competenze di base per amministrare la cosa pubblica”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci delegato alla protezione civile FdI Roma.