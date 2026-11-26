In vista delle prossime elezioni amministrative a Grottaferrata, il centrodestra converge sulla candidatura a sindaco di Federico Pompili incassando il sostegno dell’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

In una dichiarazione ufficiale, l’esponente della giunta regionale saluta l’accordo maturato nell’area dei Castelli Romani: «Accolgo con grande soddisfazione la scelta di Federico Pompili quale candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Grottaferrata. Una candidatura che nasce da un percorso di confronto, condivisione e responsabilità politica e che testimonia, ancora una volta, il valore dell’unità della nostra coalizione».

Competenze amministrative e alleanza con il mondo civico al centro della nota

Secondo quanto dichiarato da Righini, il profilo individuato risponde all’esigenza di tenere insieme esperienza gestionale e conoscenza del contesto cittadino: «Pompili è un candidato dalle ottime competenze amministrative, che unisce alla capacità di interpretare le esigenze della comunità una profonda conoscenza della realtà locale e un forte radicamento territoriale. Qualità che rappresentano un valore aggiunto per la coalizione e una solida premessa per costruire una proposta di governo concreta, credibile e all’altezza delle aspettative della città».

Nel ringraziare le sigle politiche e civiche che hanno lavorato all’intesa, l’assessore regionale sottolinea che Grottaferrata «merita una prospettiva di crescita ambiziosa e un’amministrazione stabile, autorevole e lungimirante», augurando a Pompili di affrontare la sfida elettorale «con entusiasmo, passione e spirito di servizio» nel segno dell’unità del centrodestra.

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