Anagnina come Fast and furious: corse clandestine e tuning illegale

Motori rombanti nella notte, auto modificate che sfrecciano tra le strade, impianti stereo da far tremare i palazzi: la zona di Anagnina era diventata il punto di ritrovo per corse clandestine e raduni illegali. Ma nelle ultime due settimane, qualcosa è cambiato.

Le forze dell’ordine hanno deciso di mettere un freno a questo fenomeno con una massiccia operazione di controllo, coinvolgendo Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Stradale.

Un dispositivo studiato nei minimi dettagli ha bloccato tutte le vie di accesso al centro commerciale, trasformando l’area in una vera e propria trappola per i trasgressori.

Posti di blocco e controlli senza sosta

La strategia è stata semplice ma implacabile: posti di controllo e veri e propri check-point hanno permesso di intercettare ogni veicolo sospetto. Chi pensava di farla franca è stato fermato e sottoposto a scrupolose verifiche. In tutto, 480 persone identificate e 230 auto passate al setaccio.

E i risultati non si sono fatti attendere: 9 sanzioni per violazioni al codice della strada, dalle modifiche illegali ai veicoli all’omessa cintura di sicurezza. Alcuni automobilisti avevano trasformato le proprie auto in vere e proprie macchine da corsa, ma la festa è finita.

Stop ai raduni illegali nei parcheggi

Non solo velocità e tuning estremo: nei parcheggi della zona si erano moltiplicati i ritrovi notturni con impianti stereo a tutto volume, capaci di trasformare un’area commerciale in una discoteca a cielo aperto.

Anche qui, la presenza massiccia delle forze dell’ordine ha evitato nuovi episodi di disturbo e ha riportato ordine e sicurezza nella zona.

Un messaggio chiaro: tolleranza zero

L’operazione fa parte di un più ampio piano di presidio del territorio voluto dalla Questura di Roma, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.

Il Video

