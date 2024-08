Anagrafe, De Santis (LcR): “Catarci attacca opposizioni ma stamane un solo appuntamento CIE per tutta Roma”

“Dopo il caos durante le elezioni europee, in una situazione generale che da due anni è in costante peggioramento, l’assessore Catarci – invece di cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa a dipendenti e cittadini – pensa bene di attaccare le opposizioni che hanno il legittimo compito di vigilare.

Catarci, come se nulla fosse, accusa la minoranza di mancare di rispetto ai lavoratori capitolini. Un’affermazione che farebbe ridere, normalmente, ma che purtroppo lascia l’amaro in bocca vista le condizioni in cui versa oggi la macchina amministrativa di Roma Capitale”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

“Cosa vuole dire – prosegue la nota – la parola ‘rispetto’ per l’assessore Catarci? È rispettoso lasciare che i servizi anagrafici, operino in un regime di continui disservizi? È rispettoso lasciare questi lavoratori da soli nell’affrontare, poi, la giusta rabbia dei cittadini?

Quello che Catarci dimentica è che il ruolo delle opposizioni è quello di denunciare ciò che non va. Cercando di stimolare chi avrebbe ruolo e facoltà per intervenire e, misteriosamente, non lo fa.

Nel caso specifico, aldilà dei posizionamenti politici, sembra proprio che l’amministrazione Gualtieri non voglia dare risposte sui ritardi nel rilascio della Carta di Identità Elettronica, sul disastro delle elezioni europee, sui sistemi informatici che vanno in blocco costantemente. Questa mattina, ad esempio, se si prova a prenotare per il rilascio della CIE, i cittadini troveranno soltanto un appuntamento disponibile. Su tutto il territorio di Roma”.

“La realtà – conclude – è che in questo settore nulla funziona come dovrebbe. Come, del resto, denunciano gli stessi dipendenti che, per senso del dovere, disattendono gli “inviti” al silenzio lanciati dall’Assessore.

Ciò detto, sarebbe più utile per la città accogliere gli appunti e lavorare. O, se proprio non lo si vuole fare, evitare attacchi scomposti a chi fa solo il proprio dovere”.

