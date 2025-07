Ancora fiamme e paura a Roma Est: esplosioni e fumo nero vicino al Forte Prenestino

Non c’è tregua per i quartieri a est della Capitale. Dopo la violenta esplosione al distributore di via dei Gordiani, oggi è toccato a Centocelle.

Intorno alle 14:00, una serie di esplosioni ha scosso la zona compresa tra via Prenestina, via Filippo Arena e via Giuseppe Lusina, a pochi passi dal Forte Prenestino, facendo alzare in cielo colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza.

A bruciare secondo quando si apprende è stata una roulotte parcheggiata in un’area di sterpaglie, probabilmente disabitata, insieme a una bombola di GPL che, esplodendo, ha generato boati uditi anche dai residenti di quartieri limitrofi.

L’incendio ha interessato anche la vegetazione circostante, rendendo necessario un intervento rapido e massiccio dei soccorsi. Al momento non è chiaro se risultano feriti.

Articolo in aggiornamento….

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.