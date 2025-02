Ancora poliziotti accerchiati al Quarticciolo: 19 stranieri fermati di cui 3 arrestati e un denunciato

Ieri sera, intorno alle 22:00, la routine di via Palmiro Togliatti è stata improvvisamente interrotta da una scena degna di un film d’azione. Una Toyota Aygo, alla vista delle forze dell’ordine, ha invertito la marcia, tentando di eludere il controllo. La sua fuga, però, non ha avuto successo. Un’altra Volante, prontamente fatta convergere sul posto, ha intercettato il veicolo, bloccando l’uomo alla guida in via Ostuni, zona residenziale poco distante.

Ma qui la vicenda prende una piega imprevista. Mentre gli agenti stavano effettuando il controllo, circa 20 individui, tutti di origine extracomunitaria, si sono radunati intorno agli equipaggi, creando una situazione di forte tensione. Con un’azione rapida e determinata, sono riusciti a liberare il sospetto, facendolo fuggire nella notte.

Nonostante il tentativo di elusione, la polizia ha reagito con prontezza. Solo trenta minuti più tardi, il quartiere di via Ostuni è stato teatro di un blitz imponente. Dieci Volanti e un contingente della Forza Pubblica hanno messo in atto un’operazione di vasta portata, con l’obiettivo di stroncare sul nascere qualsiasi altro tentativo di fuga.

In soli dieci minuti, il risultato è stato sorprendente: 19 persone fermate, tra cui l’uomo che poco prima aveva tentato di darsi alla fuga. Tutti i fermati sono di origine extracomunitaria e sono stati portati in questura per accertamenti. Tra i più gravi provvedimenti, tre arresti per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un quarto soggetto è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.

La risposta della polizia non si è fatta attendere: ancora una volta, la determinazione degli agenti si è tradotta in una reazione decisa contro chi cercava di sfidare l’autorità. Un messaggio chiaro e inequivocabile: il territorio non è in vendita e la criminalità non ha spazio a Roma.

La Questura continua il suo lavoro senza sosta, continuando a monitorare le zone più a rischio della capitale, fermando sul nascere qualsiasi tentativo di alterare la sicurezza della città. L’operazione di ieri sera è solo l’ultimo di una lunga serie di interventi che testimoniano la volontà di contrastare la criminalità con fermezza.

