Anello ferroviario, Torquati (XV Mun.): “In corso Tavolo di confronto con RFI e Comitati di Quartiere”  

“È da poco iniziato in Municipio XV il tavolo di confronto con i comitati di quartiere e RFI per affrontare nuovamente i temi del Progetto di Chiusura dell’Anello ferroviario di Roma per le tratte Vigna Clara-Tor di Quinto e Tor di Quinto-Val d’Ala.

Una richiesta dei Comitati che il Municipio ha raccolto e chiesto a RFI per proseguire a lavorare insieme su un tema fondamentale per Roma Nord, che deve necessariamente coinvolgere la cittadinanza.

Dopo l’apertura della Stazione di Vigna Clara, un traguardo raggiunto dopo oltre trent’anni solo grazie a un lavoro serio e congiunto tra amministrazioni, la chiusura definitiva dell’anello ferroviario resta per questo territorio e per tutta la città una priorità per cui, sebbene a lungo termine, non possiamo perdere tempo né sottovalutare le preoccupazioni dei residenti.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati