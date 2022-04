Angelilli-Figliomeni (Fd’I): Gualtieri scongiuri aumenti ai cittadini per cremazione delle salme

“È cambiata l’Amministrazione in Campidoglio ma continua ad esserci un accanimento nei confronti dei nostri defunti e dei loro cari e ci riferiamo al fatto che, per il completamento delle operazioni di cremazione al cimitero Flaminio, le salme debbono essere prima trasportate e sostare al cimitero Verano, con tempi di attesa inaccettabili. Oppure pagare la scandalosa tassa di circa 250 euro per l’istruttoria e l’autorizzazione alla cremazione delle salme negli impianti esterni alla città. Ecco l’ennesima amara beffa per le famiglie romane che, oltre alla perdita del proprio congiunto, rischiano di subire anche un aggravio di costi dovuti anche al doppio trasporto delle salme, prima al Verano e poi al Flaminio”.

Lo dichiarano Roberta Angelilli e Francesco Figliomeni, dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia.

“Una situazione deficitaria -prosegue la nota – che per anni abbiamo denunciato con molteplici atti e che la sinistra che governa la Capitale non ha ancora risolto, nonostante le promesse in campagna elettorale che tutto sarebbe cambiato. Sono passati quasi sei mesi, ma invece che ‘cambiare verso alla città’ hanno fatto ‘cambiare strada alle salme’, come si evince dalla comunicazione inviata da Ama alle agenzie funebri. In un momento in cui i cittadini sono alle prese con gravosi aumenti, in diversi ambiti, auspichiamo un rapido cambio di passo dalla Giunta Gualtieri per la risoluzione di questa annosa vicenda che vede penalizzate, oltre ai cittadini, anche le agenzie funebri”.