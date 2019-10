Angoli interni di Roberto Maggiani all’Aleph in Trastevere

Venerdì 25 ottobre 2019 all’Aleph in Trastevere, Vicolo del Bologna 72, alle17:30, presentazione del libro di Roberto Maggiani Angoli interni – Dall’origine della specie alla scienza – Passigli Poesia.

Introduce: Luigi Celi

Relatrice: Anna Maria Vanalesti

Letture dell’Autore

Abbiamo conosciuto finora un poeta di sintesi fulminee, di idee tradotte in poche, icastiche rappresentazioni; entrando nel pieno della sua maturità, Maggiani ci pone di fronte a nuove e più ampie misure, non tanto nella struttura del singolo componimento, quanto nell’orchestrazione complessiva di questo libro. Qui si assiste a una lunga rincorsa, prima di compiere il salto definitivo. L’autore ci invita a sondare e a ripercorrere, insieme a lui, una strada che si perde a ritroso oltre l’origine della specie, e che dall’altro versante giunge fino a noi. È un viaggio lungo e difficile, che si snoda attraverso ben dodici tappe – le sezioni in cui si raccolgono queste poesie – ma senza rispettare la nostra abituale concezione di un tempo lineare. Ogni testo affonda con i suoi interrogativi nell’insondabile territorio di un “prima” cosmico e geologico e con un potente balzo in avanti si chiude sull’oggi, dove ancora sussistono le stesse tensioni, gli stessi desideri, ultime proiezioni di una necessità arcaica. (Un estratto della Prefazione di Roberto Deidier)