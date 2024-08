Aniene, Roma Capitale aderisce al contratto di fiume

E’ stata approvata dalla Giunta capitolina la delibera presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi relativa alla richiesta di adesione di Roma Capitale al Contratto di Fiume Aniene, provvedimento che rappresenta un ulteriore tassello del più vasto lavoro avviato dall’Aministrazione, con interventi già programmati lungo il corso del fiume, finalizzati al recupero ambientale.

Come riconosciuto dalla Legge Regionale n.17/2016, i Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione integrata, che hanno come fine la riqualificazione attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio.

Già nel 2017 la Regione Lazio ha istituito l’Assemblea e l’Osservatorio regionale dei Contratti di fiume, di lago, di costa e di foce.

E, come individuato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che costituisce lo strumento di Coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia, i Contratti di Fiume sono strumenti per la gestione della risorsa idrica e la creazione di comunità e territori resilienti, che prevedono lo sviluppo di potenzialità per la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale.

«L’approvazione dell’adesione al Contratto di Fiume Aniene è un passaggio fondamentale per finalizzare un importante lavoro di riqualificazione che, come amministrazione stiamo mettendo in atto. Penso alla realizzazione in corso dei parchi d’affaccio, per trasformare il Tevere nel più grande parco lineare della città.

Ora, anche il contratto di fiume Aniene potrà essere uno strumento ulteriore per la pianificazione e gestione del territorio, al fine di armonizzare i diversi interventi programmati.

In particolare, la nostra adesione al contratto verrà rafforzata da una proposta di azione su tre aree lungo il corso dell’Aniene, quella di via degli Alberini, il parco di via di Valsolda e il parco Caio Sicinio Belluto.

Lo strumento del Contratto potrà garantire una gestione partecipata e condivisa coordinando tutti i principali attori pubblici e privati nella cura e valorizzazione del fiume migliorando le connessioni con i quartieri attraversati dal fiume», dichiara l’Assessora Alfonsi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙