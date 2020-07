Animali: “Amici a quattro zampe sepolti con il padrone

“Lo scorso anno come Fratelli d’Italia abbiamo presentato nell’ambito dell’Assemblea Capitolina, due importanti proposte di delibera incentrate sui nostri amici a quattro zampe, una sulla possibilità di poter seppellire i nostri animali domestici insieme al padrone nel proprio loculo o tomba di sepoltura, e l’altra sulla creazione di un cimitero comunale per animali domestici.

“Purtroppo, a causa di una maggioranza grillina miope che non riesce a guardare oltre il proprio naso, queste due proposte non sono giunte ancora alla sua approvazione. I nostri atti nascevano da richieste sempre maggiori che ci giungevano da parte di numerosi cittadini, a cui abbiamo subito aderito, perché crediamo che un’amicizia speciale e un affetto incondizionato ci leghi per sempre ad un animale da compagnia. Per questo ci eravamo mossi anche in ambito regionale sempre attraverso il gruppo di Fratelli d’Italia con l’On. Fabrizio Ghera, per portare a termine in maniera positiva quelle che potevano rappresentare una risposta di civiltà. Ora la Regione Liguria, con una nuova legge sulle attività funebri e cimiteriali, consente la sepoltura degli animali d’affezione insieme al defunto, un segnale positivo in quanto condivisa a larghissima maggioranza da parte di tutte le forze politiche. Auspichiamo che questa scelta di tumulare i nostri animali insieme a noi e di creare un cimitero comunale per animali nella Capitale, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dalle normative comunali, regionali, nazionali e comunitarie, sia preso in considerazione dal M5s che governa Roma e dal Pd che guida la Regione, in quanto darebbero dimostrazione di ascoltare la volontà dei cittadini, motivo per cui siamo pronti a dare il nostro contributo per giungere ad una risoluzione condivisa”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.