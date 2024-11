Anno Santo, Roma si prepara: controlli a tappeto e azioni contro il degrado urbano

Prosegue senza sosta il piano di sicurezza messo in campo dalla Questura di Roma per garantire prevenzione e ordine pubblico in vista dell’Anno Santo.

L’operazione, che coinvolge forze di polizia e servizi interforze, punta a monitorare sia il centro storico sia le aree periferiche, affrontando situazioni di degrado urbano e illegalità che compromettono la sicurezza dei cittadini.

Controlli mirati nei quartieri sensibili:

Le aree di Fidene, Aurelio e San Lorenzo sono state oggetto di controlli serrati, durante i quali sono state identificate oltre 200 persone. Sono state rilevate 7 violazioni amministrative, per un totale di 11.500 euro di sanzioni.

Bar chiuso a Fidene per 7 giorni:

Tra gli interventi più significativi, il provvedimento di chiusura per sette giorni di un bar in piazza Monte Gennaro, disposto dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Il locale, già sotto osservazione da parte degli agenti del III Distretto Fidene – Serpentara, era stato teatro di frequenti episodi di disordine. La chiusura si è resa necessaria per tutelare la sicurezza pubblica e la moralità, ristabilendo un clima di legalità nel quartiere.

Un segnale forte contro l’illegalità:

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti, spesso minata da comportamenti scorretti o pericolosi associati a specifiche attività commerciali o situazioni di degrado urbano.

Sicurezza in vista dell’Anno Santo:

Questo piano di controllo, che continuerà nei prossimi mesi, rappresenta un tassello fondamentale per preparare la Capitale all’Anno Santo, garantendo un tessuto urbano più sicuro e ordinato per cittadini e visitatori.

