Anno zero per le potature degli alberi nel municipio Roma V

Noi di Abitare A Roma ci siamo fatti portavoce nel corso di questi anni di numerosi cittadini residenti in vari quartieri del nostro municipio sollevando il problema delle mancate potature, oltre che sulle pagine del nostro giornale, anche nell’Istituzione locale attraverso sia la Commissione ambiente che con richieste in aula consiliare e anche attraverso la richiesta di interventi inviati in più occasione all’ex presidente della commissione ambiente capitolina.

Richieste sempre accompagnate da documentazione fotografica e che, è fin troppo evidente, non hanno prodotto praticamente nulla.

Perciò è proprio il caso di parlare di anno zero per quanta riguarda le potature delle alberature nel municipio Roma V.

E quindi non siamo in grado di mettere il segno più uno alla telefonata ricevuta stamane dall’Assessore all’Ambiente del Municipio V Edoardo Annucci con la quale ci ha invitato a segnalare alla nuova amministrazione da poco insediata le problematiche già evidenziate ai componenti della precedente maggioranza.

Ad ogni buon conto noi abbiamo immediatamente riproposto le precedenti richieste che riguardano alcune alberature presenti nei Quartieri di Centocelle e Villa De Sanctis a cui vanno ovviamente aggiunte tutte quelle da noi non segnalate.

Va infatti ricordato che l’ultimo anno in cui sono state oggetto di manutenzione, è il 2014: sette anni fa!