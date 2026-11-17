Salta il «Festival del Cinema Russo in Italia», previsto dal 21 al 23 novembre 2026 al Cinema Barberini di Roma. A seguito delle polemiche emerse nelle ultime ventiquattro ore, la società Le Vele Srl, gestore della storica struttura capitolina, ha comunicato agli organizzatori la revoca degli spazi precedentemente concessi in locazione, determinando l’annullamento della rassegna.

Il chiarimento della direzione: «Nessuna chiusura verso la cultura russa»

In una nota diffusione per smentire alcune ricostruzioni apparse sulla stampa, la direzione del cinema ha precisato la propria estraneità all’iniziativa: «Non abbiamo organizzato il festival, non sapevamo chi ci fosse dietro all’organizzazione e avevamo concesso in locazione delle sale per proiezioni di film culturali sia russi che di altre nazionalità».

Il reale coinvolgimento di agenzie e istituzioni governative di Mosca, aggiunge la società, è stato scoperto soltanto ieri attraverso i comunicati stampa. La direzione del Barberini chiarisce infine che la revoca non rappresenta una presa di posizione contro la cultura russa, ma «deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse, dalle questioni di conformità normativa sollevate e dalle nostre responsabilità in materia di sicurezza».

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