ANPI Roma sulla ex sede MSI di Acca Larentia

Di tanto in tanto i fascisti del terzo millennio che gravitano nel VII municipio di Roma assurgono alla cronaca nazionale, come è successo lo scorso 7 gennaio, quando un video dell’annuale adunata fascista di Acca Larentia diventò virale per l’enormità dei reati che vi si palesavano.

In questi giorni tornano alla ribalta per la meritoria inchiesta del giornale “Domani” sul finanziamento ottenuto per comprare la ex sede MSI di Acca Larentia. L’inchiesta dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno dopo anche quella svolta da Fanpage poco tempo fa, i legami tra FdI e il fascismo dei fascisti dichiarati. Invece di applicare le leggi della Repubblica sciogliendo tali organizzazioni, le si foraggiano e le si finanziano.

Per anni il coordinamento antifascista del VII Municipio e le sezioni ANPI del territorio hanno denunciato quanto accadeva ad Acca Larentia e si è ottenuta la chiusura della palestra occupata a fianco alla storica “sede”. Continue le segnalazioni sulle scritte fasciste sui muri adiacenti e la richiesta di cancellazione della gigantesca celtica dipinta sul piazzale al civico 20 di Via Acca Larentia, visibile addirittura su Google maps.

Il Municipio VII il 30 dicembre 2023 ha finalmente deliberato, (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno abbandonato l’aula per non votare la delibera) la cancellazione della celtica con una risoluzione che prevede anche il divieto di commemorazioni di matrice neofascista nel territorio del Municipio. Da anni si chiede, invano, di vietare le adunate fasciste che ogni 7 gennaio vi si svolgono. Invece si preferisce militarizzare il quartiere per consentirne lo svolgimento illegale (il fascismo e le simbologie anche gestuali del fascismo sono vietate) anziché intervenire per impedire tali manifestazioni come da normative vigenti.

ANPI Roma – comitato provinciale

Le sezioni ANPI del VII° Municipio “Leonardi-Spunticcia”, “Nido di Vespe”, “Marturano-Medelina” e “Fadda-Morettini”

