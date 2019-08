Antenne 5g a Tor Tre Teste, quartiere operoso anche ad agosto

Tor Tre Teste è davvero un quartiere operoso. Dopo l’apertura del playground Coni e in attesa della ripresa di tutte le altre le attività produttive del quartiere i lavori fervono anche d’agosto.

In via Viscogliosi infatti alacremente in un sabato torrido di agosto operai stanno impiantando una antenna gemella di quella già presente sopra il tetto del palazzo a vetri marroni che troneggia tra la stessa via Viscogliosi e via Tovaglieri per arrivare a definire le antenne del futuro 5g, futuro che ancora necessita di sperimentazione per verificare la propria innocuità a livello scientifico.

Tutto questo in un quartiere che, dopo la pulizia approfondita ad opera dei detenuti e le strisce rifatte per un altro verso soggiace ogni giorno all’incuria di alcuni cittadini che non buttano l’immondizia dentro i secchioni, subisce ditte non specializzate che abbandonano rifiuti ingombranti, in cui l’illuminazione pubblica manca o è intermittente. Infatti dopo i lavori nello stesso punto (via Viscogliosi) non si è riuscito a risolvere il problema lasciando al buio la strada fino a via Frazzi. Per non parlare del degrado della stradina e delle scale che da via Olcese porta in via Viscogliosi.

Vane e purtroppo inascoltate le proteste del Comitato di quartiere che rivendica la pulizia e il decoro ogni giorno e non la pulizia straordinaria una tantum.

Angelo Cinat