Antitrust avvia istruttoria contro Atac: ecco perché

Scale mobili bloccate, ascensori fuori servizio, sicurezza ai minimi storici. Per migliaia di romani prendere la metro è diventato un percorso a ostacoli tra disagi e barriere architettoniche insormontabili. A pagarne il prezzo più alto sono disabili, anziani e chiunque debba trasportare bagagli o passeggini.

Ma ora l’Antitrust ha deciso di intervenire, aprendo un’istruttoria contro Atac per pratiche commerciali scorrette.

Il motivo? Servizi carenti, promesse non mantenute e zero risarcimenti ai passeggeri, nonostante i continui disservizi.

Un servizio allo sbando: Atac sotto la lente

L’indagine riguarda il triennio 2021-2023 e punta il dito contro il mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio con il Comune di Roma. Nel mirino:

Ascensori e montascale KO da mesi, rendendo alcune stazioni completamente inaccessibili.

Scale mobili ferme, con pendolari costretti a salire rampe infinite a piedi.

Illuminazione carente, un invito aperto a borseggiatori e malintenzionati.

Sicurezza a rischio, con un’escalation di furti e aggressioni nei sottopassi più bui.

Una situazione, che peggiora di giorno in giorno e lascia i cittadini ostaggio di un sistema di trasporto che non funziona.

Blitz dell’Antitrust: ispezione negli uffici di Atac

Nonostante le proteste e le denunce, Atac non ha mai adottato misure concrete per risolvere il problema. E come se non bastasse, non ha mai previsto rimborsi per gli utenti, costretti a pagare per un servizio che spesso non possono neanche utilizzare.

Per questo motivo, l’Antitrust ha fatto scattare un’ispezione nella sede di Atac, con il supporto della Guardia di Finanza, per verificare l’ampiezza delle inadempienze e raccogliere prove sulle mancanze dell’azienda.

Ora basta: Roma merita un trasporto degno di una capitale

L’indagine potrebbe finalmente costringere Atac a cambiare rotta, ma i cittadini non vogliono più aspettare. Ogni giorno si trovano ad affrontare ritardi, guasti e disagi, senza vedere alcuna soluzione concreta all’orizzonte.

Questa volta ci sarà una svolta? O i romani dovranno continuare a pagare per un servizio che non funziona? L’Antitrust ha l’ultima parola, ma la pazienza della città è già finita.

