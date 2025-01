Anziana ingannata da finto carabiniere: il piano del truffatore smascherato grazie alla prontezza della polizia

Si è concluso con l’arresto di un quarantenne napoletano l’ennesimo episodio di truffa ai danni di un’anziana, che aveva ceduto gioielli per “salvare” il figlio, vittima di un presunto arresto per rapina.

La tecnica del finto carabiniere, già utilizzata in altre truffe simili, è stata ancora una volta l’arma vincente per il malvivente, che credeva di averla fatta franca.

La truffa è iniziata con una telefonata al fisso della vittima, una donna anziana che ha ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dei carabinieri.

L’uomo, con voce convincente, ha raccontato che il figlio della donna era stato arrestato per aver compiuto una rapina e che per liberarlo era necessario pagare una somma di denaro.

Il truffatore, sapendo come muoversi, ha aggiunto un tocco di realismo con un pianto disperato, convincendo l’anziana che il figlio stesse davvero vivendo un grave momento di difficoltà.

La truffa ha avuto il suo punto di svolta quando il malvivente, riuscendo a carpire il nome del figlio della donna, ha intensificato la sua pressione emotiva. In preda al panico, la donna ha chiesto come potesse aiutare il figlio, che non sapeva essere in pericolo.

Il truffatore le ha detto di raccogliere i suoi beni in oro, con la promessa che sarebbe stato utile per “scagionare” il figlio.

Dopo aver recuperato circa 200 grammi di oro, l’anziana ha continuato a tenere il telefono aperto, mentre l’uomo, a sua volta, le impediva di chiudere la chiamata.

A quel punto, è entrato in gioco un complice. Un uomo robusto si è presentato alla porta della vittima, con il telefono in vivavoce, facendo credere che dall’altra parte della cornetta ci fosse il “collega” carabiniere e le sirene della polizia in sottofondo.

Convinta di stare aiutando il figlio, la donna ha consegnato la busta contenente i gioielli. Solo dopo, quando ha visto la porta chiudersi, ha iniziato a capire che il suo amato figlio Mauro non era mai stato in pericolo.

Le urla di disperazione della vittima hanno attirato l’attenzione dei poliziotti del Commissariato Colombo, che stavano svolgendo dei controlli nelle vicinanze. I poliziotti, ascoltando la situazione, hanno capito immediatamente che si trattava di una truffa.

Dividendo le forze tra l’abitazione e le vie limitrofe, sono riusciti ad accerchiare l’uomo poco dopo che aveva lasciato la casa. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato il “bottino” della truffa: i gioielli rubati alla vittima.

Il quarantenne, già noto per altre truffe, era stato rilasciato dal carcere solo tre settimane prima, dove aveva scontato una pena per aver commesso lo stesso tipo di reato. Questa volta, però, la sua fuga si è interrotta con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto del truffatore, che dovrà rispondere di truffa aggravata e lesioni.

