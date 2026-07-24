Anzio, cammina in strada con la droga negli slip: arrestato 41enne. Sequestrate oltre 250 dosi tra crack e cocaina

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri caldi del litorale romano.

Ad Anzio, durante un servizio di pattugliamento mirato nel quartiere Europa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 41enne del posto, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo in Corso Italia e la perquisizione

L’operazione è scattata quando i militari hanno notato l’uomo mentre camminava a piedi lungo Corso Italia. A tradire il 41enne sono stati alcuni movimenti e un atteggiamento particolarmente guardingo, che hanno spinto la pattuglia a fermarlo per un controllo di routine.

L’evidente stato di agitazione del soggetto ha poi indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione personale sul posto.

Il nascondiglio negli indumenti intimi: 255 dosi pronte per la vendita

Il controllo ha confermato i sospetti degli investigatori. Nascosto direttamente negli indumenti intimi, l’uomo custodiva un vero e proprio market della droga già suddiviso e pronto per essere ceduto agli acquirenti della zona:

Crack: 86,6 grammi, già suddivisi in 225 singole dosi;

Cocaina: 14,6 grammi, confezionati in 30 involucri.

Al termine delle procedure operative presso il comando di Compagnia, il 41enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime dei domiciliari presso la propria abitazione, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

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