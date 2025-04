Aperte aree verdi via Silla e San Godenzo

Terminati i lavori nelle due aree verdi di via Silla e San Godenzo, riconsegnate dalla ditta al Municipio XV. A darne notizia la Presidenza del Municipio XV e l’Assessorato alle Politiche Ambientali.

Al parco di San Godenzo sono stati effettuati ulteriori interventi di ampliamento della pavimentazione antitrauma con gomma colata per l’installazione di un nuovo gioco per bambini, oltre alla manutenzione delle alberature da parte dell’Ufficio Giardini.

Per la chiusura e l’apertura dell’area, il Municipio è in contatto con alcune realtà territoriali che si sono rese disponibili alla gestione. Momentaneamente il cancello resterà aperto.

In via Giuseppe Silla invece, dopo l’allargamento dei marciapiedi, è stata realizzata una nuova area con recinzione, cancello, nuovi arredi e alberature; uno spazio di socializzazione per l’attesa in entrata e uscita da scuola ma utilizzabile anche da tutto il quartiere.

Trovandosi proprio a ridosso dell’istituto scolastico, per la sicurezza dell’area e degli utenti, è intenzione dell’amministrazione formalizzare l’apertura e la chiusura dell’area con la proposta di consegnare le chiavi alla scuola, subito dopo le vacanze pasquali.

I sopralluoghi di oggi sono stati anche l’occasione per verificare la nuova cartellonistica per le norme comportamentali istituite nelle aree verdi nel Municipio XV; un segnale per diffondere un messaggio di rispetto ed educazione civica.

Le autorità municipali raccomandano di attenersi scrupolosamente alle norme indicate, con estrema attenzione soprattutto nei giorni di allerta meteo.

