Aperte iscrizioni a Scuola Infanzia Capitolina 2022-2023

Da oggi, martedì 4 gennaio fino a venerdì 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Capitolina.

La presentazione della domanda è prevista esclusivamente in modalità online, attraverso il portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Servizi – Scuola – Scuola dell’infanzia – Servizi Online – Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia – Domanda online.

Alla Scuola dell’Infanzia Capitolina possono essere iscritti tutti i bambini e le bambine che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano compiuto il terzo anno di età e non abbiano compiuto il sesto anno di età, che siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge 119 del 31 luglio 2017.

L’iscrizione dei bambini che compiono tre anni entro il 31 gennaio 2023 è possibile alle condizioni indicate nell’Avviso pubblico.

Su richiesta delle famiglie possono altresì essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia Capitolina anche i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023, nei limiti e secondo i criteri indicati nel medesimo Avviso.

Le domande di iscrizione arrivate per prime non danno diritto a precedenza nella formulazione della graduatoria di accesso al servizio.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza è possibile contattare il Contact Center Chiamaroma 060606 o gli Uffici municipali di riferimento, ai recapiti indicati nell’Avviso pubblico per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Capitolina a.s. 2022/2023.

