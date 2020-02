Aperte le iscrizioni al Comitato di Quartiere Largo Beltramelli per l’anno 2020

Il “Comitato di Quartiere largo Beltramelli” comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2020. Il costo è di € 5,00 annui.

A comunicarlo è il Presidente, autore del presente articolo, il quale intende presentare l’intero Consiglio Direttivo, che sarà operativo per il trimestre 2019-2021.

Presidente: Pericle Eolo Bellofatto

Segretaria: Dolores Cantelli

Tesoriera: Marina Badino

Consiglieri:

Giuseppe Arsi

Luciano Di Giorgio

Maria Teresa Misuraca.

Il Comitato si è regolarmente costituito, con Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate, il 13 maggio 2009 (che ha subito alcune modifiche nel 2012); ma, in realtà, fu fondato e fu subito operativo già dal novembre 2006, ad opera di alcuni cittadini volontari, che si ringraziano.

Tutte le attività del Comitato tendono a far migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei residenti nel Quartiere di propria competenza, rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, avanzare proposte alle autorità competenti, contrastare fenomeni di degrado urbanistico, segnalare alle autorità competenti i casi di utilizzo improprio del territorio, organizzare manifestazioni ed iniziative di solidarietà sociale, ecc..

In questo periodo, il Comitato si sta occupando, in particolare, di sollecitare l’insediamento del Commissariato di P.S. presso la sede di via Achille Tedeschi; la fine dei lavori o il ripristino della situazione “quo ante” in largo San Giuseppe Artigiano; la fine dei lavori presso il mercato rionale di San Romano e la ripresa delle attività dei commerciati e dello sportello anagrafico ivi presenti (in ritardo rispetto alle previsioni); rispetto dei tempi di consegna dei lavori del “balloon park” in via delle Cave di Pietralata (sembra, anche qui, che i lavori vadano a rilento); avvio dei lavori della c.d. “rambla” e del “centro di eccellenza” per diversamente abili, sempre in via delle Cave di Pietralata, ecc..

Ma, nel frattempo, il Comitato si occupa anche di sollecitare, quando necessario, la raccolta della nettezza urbana, la sostituzione dei cassonetti rotti o dati alle fiamme, delle strade e marciapiedi dissestati, degli attraversamenti pedonali pericolosi, della manutenzione dei giardini e delle aree verdi, del ripristino dei giochi rotti nelle aree ludiche per bambini, ripristino dell’illuminazione pubblica, segnalazione alle forze dell’ordine di eventi delinquenziali, di alberi a rischio caduta, ecc..

Ma, oltre a queste segnalazioni, che sono quasi giornaliere, il Comitato ha anche organizzato, da solo o con altre Associazioni del territorio, la festa della Musica (21 giugno 2019), quella degli Alberi (21 novembre 2019) e, recentemente (3 gennaio 2020), un concerto di musica Gospel e Pop Melodico, che ha avuto un successo straordinario.

Insomma, il da fare non manca.

Pericle Eolo Bellofatto