Aperto Spazio per te, presso la Parrocchia di San Luca Evangelista

Giorni, appuntamenti, volontarie e accogliente ospite sono stati resi noti: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00, Lia Lepri, Donatina Persichetti e Pilar Savaria grazie all’accoglienza offerta da don Romano De Angelis, parroco di San Luca Evangelista, offriranno a quante e quanti chiederanno un aiuto informazioni su come risolvere problemi vari.

Spazio per te è il risultato di un lavoro iniziato già da tempo, è il frutto di una collaborazione tra un gruppo di donne, la parrocchia, la Caritas e il sindacato. Consapevolezza dell’importanza del lavoro da svolgere a favore della collettività, cognizione delle problematiche che le fasce più deboli della popolazione vivono e inguaribile volontà di spendersi per gli altri sono le principali caratteristiche che le tre intrepide “anziane” (ma l’aggettivo è da riferirsi semplicemente all’età anagrafica) hanno in comune.

Diritti inespressi, come ha amabilmente detto don Romano nella sua presentazione, ovvero i diritti che possono essere esigiti ma dei quali non si ha consapevolezza; questa tipologia particolare di diritti sarà sicuramente la materia principale dell’operato di Spazio per te. Le rappresentanze sindacali, la Caritas e la parrocchia di San Luca Evangelista in contatto per poter offrire un servizio alla cittadinanza. Parafrasando una nota campagna pubblicitaria: “What also?”

Un ringraziamento particolare ad Antonio Liani per lo splendido servizio fotografico realizzato.