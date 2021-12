Apertura straordinaria Biblioteca Aldo Fabrizi il 1° gennaio 2022

Nell’ambito dell’iniziativa “Roma Capodarte 2022” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, l’Istituzione Biblioteche ha previsto per il 1 gennaio 2022 alle ore 17:30, l’apertura straordinaria della Biblioteca Aldo Fabrizi, per lo svolgimento dell’evento “Siamo delle fantastiche storie a fumetti”, Laboratorio di graphic novel con LRNZ.

