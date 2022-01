Appassionante reading “Poeti in dialetto a Roma”

Ricordiamo che la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali è stata istituita giovedì 17 gennaio 2013 nella Sala Marcora del Palazzo della Cooperazione, in via Torino 146, da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), Legautonomie Lazio e Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” e il suo scopo è quello di invitare tutti i comuni della penisola a restituire splendore al loro dialetto attraverso la raccolta di libri in e sui dialetti, testimonianze video e audio, convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche di poesia, giochi di strada, ecc.