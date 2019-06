Appia Nuova-Capannelle, riportato il decoro dai volontari del Pics Roma

Leo Marrani aveva annunciato alla presidente del Municipio Roma VII Monica Lozzi, durante la trasmissione televisiva Voci di Roma, di voler agire con i volontari del Gruppo Pics di Protezione Civile per riportare il decoro su uno spazio commerciale in via Appia Nuova, proprio di fronte l’Ippodromo Capannelle.

Si tratta di uno dei tanti spazi utilizzati per attività commerciali, ma che hanno la disgrazia di trovarsi proprio sul confine di Municipi diversi. In questo caso il VII, lato Ippodromo, governato da Monica Lozzi e l’VIII di Amedeo Giaccheri sul lato opposto.

Annunciato e fatto in soli 4 giorni che, visti i risultati, potremmo anche definirli: “Le Quattro Giornate di Capannelle”.

Le operazioni di bonifica sono terminate nella mattinata di sabato 29 giugno 2019. I volontari dei Pics Roma, nei 4 giorni di lavoro, hanno imbustato, in circa 1.000 sacchi, spazzatura di ogni genere: bottiglie, lattine, sacchetti uso domestico pieni di rifiuti, foglie secche e, purtroppo, molte siringhe.

Per la rimozione delle buste, delle ramaglie e di svariati materiali ingombranti, tra cui alcuni materassi, avevano chiesto chiesto l’aiuto dei Municipi, ci dicono dal PICS e in particolare del presidente Giaccheri, visto che l’area in questione ricade sul lato del Municipio VIII, che si è subito attivato con l’Ama che ha inviato sul posto un grande camion con braccio ragno.

Tra i lavori fatti c’è stata anche la potatura di alcuni oleandri e ramaglie da alberi che ingombravano il marciapiede costringendo i passanti a transitare sulla pericolosissima via Appia Nuova, che tra l’altro in questo periodo è indispensabile per garantire in sicurezza il grande flusso di pubblico che si reca alla manifestazione “Rock in Romà”.