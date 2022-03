Applausi di gente intorno a me! È forse il caso di dedicare questa canzone in omaggio a ciò che è avvenuto ad opera di Ama questa mattina a Tor Tre Teste, in via Francesco Tovaglieri e in parte di Largo Cevasco. Questa mattina gli operatori ecologici AMA hanno meritato i miei e spero i vostri applausi.

Infatti il 18 marzo 2022, due mezzi AMA, una spaziatrice e una idropulitrice, diversi operatori ecologici con le scope e rastrelli. Ripuliti i marciapiedi, i bordi strada, le caditoie per l’acqua piovana, le strade di via Tovaglieri e di largo Cevasco lato roulotte abbandonate. Hanno anche ripulito lo slargo davanti all’asilo di fronte a largo Cevasco.

Era presente tra gli altri un funzionario AMA che fotografava il lavoro terminato, ed a lui ci siamo presentati facendogli presente che ero un cronista di Abitare A Roma e che come giornale abbiamo scritto tanto sul degrado ambientale del nostro territorio.

Il funzionario mi ha assicurato che domani mattina porteranno a termine la pulizia di largo Cevasco lato casetta ACEA e il perimetro della Parrocchia Dio Padre Misericordioso.

Ho fatto qualche e foto anch’io e le allego. Ancora un plauso, oltre che un applauso, al lavoro svolto dagli operatori AMA in questo fine settimana.

Infine una raccomandazione: poiché domenica 20 marzo a largo Cevasco ci sarà la raccolta del materiale ingombrante, è bene approfittarne per conferirli alle postazioni AMA.