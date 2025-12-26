Approfittavano della folla natalizia: sei arresti per borseggi a Roma

Tra vetrine illuminate, strade affollate e vagoni della metropolitana stipati di romani e turisti intenti allo shopping natalizio, la Capitale diventa terreno fertile anche per i borseggiatori.

Proprio per questo, nei giorni delle feste, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno rafforzato la rete dei controlli nei luoghi più frequentati della città, intensificando la presenza nelle stazioni, sui mezzi pubblici e nelle vie dello shopping.

Un dispositivo capillare, coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato all’arresto in flagranza di sei persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato.

Un’azione mirata, studiata per intercettare chi approfitta delle distrazioni tipiche del periodo festivo, quando borse e tasche diventano obiettivi facili nella folla.

I militari hanno colto i ladri mentre erano ancora in azione. Sulla linea A della metropolitana, nei pressi della fermata Termini, un 42enne georgiano senza fissa dimora e con precedenti è stato fermato subito dopo aver sottratto il portafogli a un turista russo.

Pochi minuti dopo, sempre nello stesso snodo strategico della città, un’altra pattuglia ha bloccato una giovane nomade, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa mentre derubava una turista svizzera.

Ancora metro protagonista degli interventi: alla fermata San Giovanni è finito in manette un 65enne romeno con precedenti, che aveva appena sfilato il portafogli a una turista polacca.

Sulla linea diretta verso Battistini, invece, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne tunisino che stava derubando una turista italiana di 78 anni, approfittando della confusione a bordo del convoglio.

Non solo metropolitana. All’interno della stazione ferroviaria Termini, uno dei luoghi più affollati durante le festività, un 45enne cileno è stato sorpreso mentre sottraeva lo smartphone dalla tasca del giubbotto di un uomo di 35 anni.

L’ultimo arresto è avvenuto in via Caffaro, dove una 22enne bulgara è stata colta sul fatto mentre sfilava il portafogli dalla borsa di un’anziana di 85 anni, nei pressi di uno sportello bancomat.

In tutti i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, che hanno poi sporto denuncia. Gli arresti sono stati convalidati al termine del rito direttissimo nelle aule di piazzale Clodio.

