Approvata la proposta di Delibera per il “Cimitero degli Amici Animali“

Nella seduta di consiglio del 9 luglio 2019 il consiglio del Municipio Roma V, ha approvato la delibera di iniziativa consiliare promossa dai consiglieri comunali FDI Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini tesa ad istituire uno o più cimiteri per animali d’affezione sul territorio di Roma Capitale.

Certo che di fronte allo stato in cui versano i Cimiteri Romani questa delibera, se non ci fosse l’affetto che ci lega ai nostri amici non umani, sembrerebbe proprio un provvedimento illogico o quantomeno in una scala di priorità, non certo da essere considerato prioritario. Problema quello del degrado dei Cimiteri capitolini più volte trattati dal gruppo dei FD’I e da Figliomeni in particolare, con denunce, interrogazioni e proposte di deliberazione.Quello che più appare incredibile nel voto favorevole dei Pentastellati è da una parte la disinvoltura con cui hanno fatto scelte che hanno interrotto servizi rivolti a minori e alla famiglia, come quelli che venivano dati dall’Alveare in via Fontechiari, o la decisione di smantellare lo storico Campo di Calcio all’interno del Parco di Villa Gordiani.

Ovviamente quella degli Amici Animali è una tematica tutta da progettare e finanziare, ma, con l’atto approvato dal Consiglio del V, il dato è tratto e non ci resta che aspettare l’espressione del parere da parte di tutti i Municipi e vedere poi la tempistica con cui il consiglio Comunale prima e la Giunta capitolina dopo sapranno trovare il giusto luogo per poter ricordare i nostri amici di affezione, nessuno escluso … pennuti compresi.