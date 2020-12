Approvata riqualificazione area verde di Fonte Meravigliosa

L’area verde attrezzata di Fonte Meravigliosa, nel quartiere Giuliano-Dalmata (IX Municipio), sarà riqualificata per garantire sicurezza e decoro. Un progetto per il quale la Giunta capitolina ha stanziato circa 285 mila euro. L’operazione prevede, come primo passaggio, la riqualificazione dei percorsi interni all’area: le radici degli alberi ormai tagliati saranno eliminate dall’asfalto dei viali. Saranno poi potate, sagomate e alleggerite le piante interne, rimosse quelle infestanti e piantumate nuove alberature, in sostituzione di quelle che dovranno essere rimosse.

Previste inoltre l’installazione di nuove sedute e la predisposizione di un impianto elettrico per utilizzare la pista di pattinaggio come arena per gli spettacoli all’aperto. Nello spazio attualmente occupato dal campo di bocce, infine, sarà realizzata una pavimentazione. “Questo progetto rappresenta un nuovo, ulteriore, tassello nel grande programma di valorizzazione delle aree verdi della Capitale che questa Amministrazione sta portando avanti senza sosta. Parchi, ville storiche e giardini di quartiere tornano sicure e decorose, con gare e procedure trasparenti: una vera rivoluzione”, ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini.