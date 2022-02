Approvate all’unanimità le proposte per accedere ai fondi PNRR per biblioteche e edilizia scolastica nel V municipio

Il Consiglio del V municipio ha approvato oggi 7 febbraio 2022 all’unanimità le proposte per accedere ai Fondi del PNRR da destinare alla realizzazione di due nuove biblioteche in locali già individuati da tempo sia a La Rustica in via Delia e sia a Centocelle Vecchia negli ex locali dell’Autoparco comunale di via Fontechiari. Questi ultimi erano stati realizzati nel 2006 all’interno del Contratto di Quartiere e da allora non sono stati utilizzati anche per problemi burocratici.

Votate anche la costruzione di due muove scuole mediante sostituzione di edifici, l’estensione del tempo pieno e le mense, un piano per Asili Nido e Scuole dell’Infanzia e Servizi di Educazione e cura per la Prima Infanzia, oltre ad un piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole e non ultimo il recupero e la valorizzazione di tutti i beni archeologici presenti sul territorio, compresi i reperti rinvenuti durante gli scavi della Metro C e dell’Alta Velocità.

Un voto all’unanimità con un emendamento proposto (e accettato) da quello che nel nuovo corso post Boccuzzi preferisce essere definito come schieramento di “Minoranza” e non di “Opposizione“. E questo perché, stando alla dichiarazione della consigliera dei Fd’I Marilena Noce nel presentare l’unico emendamento alla proposta, ‘minoranza’ vuol dire anche formulare proposte per migliorare i servizi e la vita stessa dei cittadini.

Una vera rivoluzione copernicana rispetto a quanto accadeva solo pochi mesi fa, quando la maggioranza pentastellata bruciava sul nascere ogni idea o proposta avanzata dall’allora minoranza.

La mattinata si è chiusa con il ritiro di un atto presentato dalla consigliera del M5S Valentina Coppola inerente la rimozione di materiale contenente amianto lasciato per oltre un mese sui marciapiedi di via dei Quintili al Quadraro.

Dalla segnalazione fatta non si era andati oltre l’intervento della Polizia Roma Capitale che aveva messo ‘in sicurezza’ il pericoloso cumulo con il classico nastro in plastica. Ovviamente dalla rimozione avvenuta nel frattempo non poteva che scaturire la rimozione dell’atto ma non prima di aver sollecitato un incontro ad hoc con Ama Spa per trovare soluzioni idonee a far sì che non abbiano a ripetersi altre pericolose situazioni dovute al rilascio di materiali inquinanti e pericolosi per la salute pubblica sulle strade del municipio e della città.

La Coppola ha anche parlato dello “Sportellò Amianto” istituito da tempo presso la Asl 1 di cui riportiamo qui di seguito le finalità e i modi per accedervi.

Anticipiamo una prossima intervista all’assessore Sergio Scalia che sui fondi del PNRR si è impegnato con convinzione, sostenuto anche dal presidente Mauro Caliste che ha definito unica e irrepetible occasione per chissà quanto tempo.

Lo Sportello Amianto

Lo “Sportello amianto” si trova presso la sede di via Fornovo 12 e viene gestito con il contributo multidisciplinare di: medici del lavoro, chimici, psicologi, ingegneri, in via del tutto preliminare per testare il livello della domanda.

Nella fase di avvio l’accesso è previsto esclusivamente mediante richieste scritte e firmate, con l’indicazione di identità e recapiti, cui sarà data risposta, a seconda dei casi, scritta o telefonica.

Saranno fornite informazioni su:

Rischi connessi all’amianto nei luoghi di lavoro

Indicazioni ed eventuali approfondimenti o monitoraggi.

Non avranno questo seguito ma, a seconda dei casi, verranno inoltrati ad altre strutture competenti:

esposti o segnalazioni di specifica competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (riguardanti la presenza di materiali contenenti amianto in ambienti di vita) o di specifica competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (riguardanti la bonifica di materiali contenenti amianto in ambienti di lavoro o altre circostanze di esposizione professionale)

segnalazioni riguardanti aspetti previdenziali o assicurativi per i quali l’INAIL ha attivato uno sportello dedicato presso la sede di Roma Centro, Piazza 5 Giornate che riceve solo per appuntamento richiesto a mezzo e-mail (romacentro@inail.it) o per telefono +39 06 3643.736) e, se pertinenti ai 2 casi precedenti, controversie tra privati (che, in difetto,verranno archiviate).

Le comunicazioni devono essere inviate a:

Sportello Amianto – U.O.C. S.Pre.S.A.L. ASL Roma 1 – Borgo S.Spirito, 3 – 00192

(Responsabili dei procedimenti dell’attività: Dr.ssa Anna Pecora – Dr.ssa Giovanna Manzari – Dr. Alessandro