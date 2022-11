Approvato acquisto ex rimessa Atac San Paolo

“Ieri sera 8 novembre 2022, l’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che autorizza la partecipazione alla procedura competitiva, nell’ambito del Concordato Preventivo Atac, per l’acquisto del complesso immobiliare ex Rimessa San Paolo di via Alessandro Severo 48”: lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“Ringrazio l’Assemblea Capitolina, i Capigruppo e i Presidenti di Commissione – aggiunge Patanè – per aver approvato in tempi molto brevi un atto che ci consente di riacquisire un altro asset strategico per il trasporto pubblico locale. Il Deposito di San Paolo è infatti molto importante per diversi aspetti: ospitare l’arrivo di una parte dei nuovi autobus destinati al progetto full green; rispondere alle richieste della sovrintendenza di sistemare il patrimonio fotografico e documentale di Atac e sistemare gli uffici del Dipartimento VII che potrebbero essere allocati proprio in quell’immobile”.