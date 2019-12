Approvato il Piano per rischio neve e ghiaccio 2019-2020

Il Comune di Roma h ha approvato il Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio 2019-2020, il documento che organizza e pianifica gli interventi e le attività in caso di condizioni atmosferiche avverse che comportino appunto il rischio di neve, ghiaccio o grande freddo in città.

Indicate competenze, procedure, adempimenti per evitare o ridurre al minimo i disagi per i cittadini in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Scopo del Piano è tutelare la pubblica incolumità nel territorio e assicurare la continuità dei servizi anche attraverso attività di prevenzione, di gestione e superamento dell’emergenza.

Tutte le informazioni, l’Ordinanza della Sindaca e il Piano, sulla pagina dedicata della Protezione Civile