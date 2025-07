Approvato il piano strategico per il Tevere: una nuova visione per la Capitale

Da barriera a spina dorsale della città. Il Tevere cambia volto e si trasforma in una grande infrastruttura verde e blu, al centro della nuova strategia di Roma per la transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana.

La Giunta capitolina ha approvato il Piano Strategico e Operativo (PSO), ideato dall’Assessorato all’Urbanistica e coordinato dal prof. Gasparrini con il supporto tecnico di Risorse per Roma. Un progetto ambizioso che punta a restituire il fiume ai cittadini e a renderlo motore di innovazione sociale, ambientale e culturale.

Un Tevere che unisce, non che divide

Il PSO segue le linee guida del Piano Regolatore Generale e mira a far diventare il Tevere una leva per rigenerare i territori attraversati, un corridoio ecologico e culturale lungo 75 km: da Settebagni a Ostia Antica, passando per l’Agro romano, il Flaminio, il centro storico, Ostiense-Marconi fino alla foce.

Tre le grandi sfide del piano:

Un fiume verde e blu: spazi pubblici, natura e qualità del paesaggio per la transizione ecologica.

Una rete di mobilità dolce e sostenibile, per rendere il Tevere accessibile e vissuto da tutti, ogni giorno.

Un arcipelago di nuove centralità urbane, dove i quartieri ritrovano identità, servizi e coesione sociale.

Non solo visione, ma azione

Oltre 800 progetti già in campo o in via di attivazione, sostenuti da fondi europei, statali e regionali. Interventi calibrati su breve, medio e lungo termine, pensati per valorizzare le specificità dei luoghi e costruire una città più giusta, resiliente e vivibile.

“Il Tevere è Roma”, dichiara l’assessore Maurizio Veloccia. “Con questo piano stiamo riducendo la distanza – fisica e simbolica – tra la città e il suo fiume. Il Tevere torna ad essere ciò che è sempre stato: la spina dorsale della Capitale, un paesaggio vivo da attraversare, abitare e custodire.”

