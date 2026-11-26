L’Assemblea capitolina ha dato l’approvazione definitiva al Piano esecutivo di recupero urbanistico per il nucleo di edilizia ex abusiva numero 8.03 «Fosso dell’Osa – via Polense km 18», nel Municipio VI, promosso dall’Assessorato all’Urbanistica. Il voto mette fine a un iter partito nel 2012 e sbloccatosi nel 2025 grazie all’approvazione della variante alla Rete ecologica, lo strumento del Piano regolatore che individua le aree naturali da tutelare.

Il provvedimento assegna finalmente una disciplina urbanistica compiuta al quartiere, permettendo agli oltre 1.100 cittadini che vi risiedono di completare i fabbricati esistenti e consentendo a Roma Capitale di programmare un pacchetto di opere superiore ai 10 milioni di euro: circa 5 milioni andranno alle opere primarie (strade, sosta e reti) e circa 5 milioni a quelle secondarie (verde attrezzato, servizi di quartiere e acquisizione delle aree), con risorse alimentate tra oneri, contributi straordinari e cessioni di superfici pubbliche.

Da ex area per gli inerti a parco, nel solco del recupero delle periferie

Rispetto al PRG, l’estensione del Piano aumenta di 4,41 ettari e prevede la riconversione in verde pubblico di un ex impianto per la lavorazione degli inerti, dando risposta alle istanze avanzate dai residenti.

Il comparto fa parte dei 71 nuclei ex abusivi — i cosiddetti toponimi — censiti dal Piano regolatore del 2008, dove già nel 2025 è stata attivata la rete idrica potabile dopo oltre quarant’anni di attesa; nel Municipio VI risultano già approvati dal 2023 i piani di Colli della Valentina e Fosso San Giuliano, per oltre 30 milioni di opere complessive.

Per l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, l’intervento inverte una lunga fase di stallo in aree urbanizzate senza adeguate dotazioni collettive, mettendo in campo 10,35 milioni di lavori finanziati per oltre la metà dalle stesse risorse generate dal piano, sull’esempio di altre realtà come Colli della Valentina e Monte Stallonara.

La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli sottolinea a sua volta come l’iter sia stato accompagnato da ascolto e dialogo con la cittadinanza, nell’ambito di un impegno esteso a tutti i quartieri per garantire parità di diritti e servizi.

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