Appuntamento con il “Caffè Alzheimer” al Nuovo Regina Margherita

Il 21 settembre 2023 in occasione della Giornata mondiale dedicata all’Alzheimer verrà presentato il “Caffè Alzheimer”. Un progetto che vuole mettere in rete diversi attori per offrire uno spazio accogliente dove pazienti e familiari possano godere di un’atmosfera tranquilla per attività intrattenimento e di riabilitazione cognitiva e motoria.

“Caffè e Giardino Alzheimer” saranno accessibili ogni secondo lunedì del mese, presso Nuovo Regina Margherita, dalle ore 15.00 alle 17.00, inviando la richiesta a geriatria@aslroma1.it indicando in oggetto “Caffè Alzheimer”.

L’evento di presentazione – qui di seguito il programma – si terrà il 21 settembre alle ore 16 presso il Nuovo Regina Margherita, Salone di Rappresentanza, Via Roma Libera, 76, Roma.