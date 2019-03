Arbor Day 2019, la passeggiata letteraria

Dopo l’evento del 22 marzo 2019 ALTRE LINGUE-Achille Serrao alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il promosso dal Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” operante dal 2002 a Tor Tre Teste nella biblioteca Rodari, la poesia ha vissuto uno splendido poetico sabato mattina il 23 marzo.

L’evento ha avuto luogo nel #ParcoPalatucci in occasione dell’#ArborDay2019. Sono state declamate le poesie davanti gli alberi del parco e alla vegetazione che lo rende così piacevole alla vista e fonte di ispirazione per i poeti.

Non per niente dal parco ha preso spunto per il nome un sito di poesia, nato a Tor Tre Teste tra i più rinomati in Italia: poetidelparco.it

Tornando all’evento del 23 marzo, al suo successo hanno contribuito i due circoli di lettura della Biblioteca Quarticciolo e della Biblioteca Gianni Rodari per li versi gli scritti di poeti e scrittori accuratamente scelte per l’occasione.

Francigena Prenestina CEA RM hai guidato con competenza e bravura in un breve ma ricco tragitto fatto non solo di scoperte botaniche riguardanti gli alberi presenti nel nostro parco, ma di storia, leggende e cultura.

Infine, un plauso a tutte le persone sensibili che si sono unite a questo evento, per la loro partecipazione attiva e la curiosità dimostrata.

Angelo Cinat