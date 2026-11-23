Una notte di terrore al termine del turno di lavoro, seguita da giorni di fuga chiusi questa mattina sul lungomare. I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 32enne del posto, con precedenti, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori ai danni dell’ex compagna non convivente, una donna di 26 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 2:30 di lunedì 16 novembre l’uomo avrebbe intercettato la giovane all’uscita dal lavoro convincendola a raggiungerlo con le rispettive auto in un parcheggio isolato.

Una volta arrivati, sotto la minaccia di un coltello da cucina, l’avrebbe costretta a salire sulla propria vettura portandola all’interno di un edificio abbandonato, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale.

Riuscita con lucidità a farsi riaccompagnare alla propria automobile, la 26enne è tornata a casa e ha chiamato il 112: soccorsa dai carabinieri e dal 118, è stata trasferita in codice rosa al Pronto Soccorso della clinica Città di Aprilia, formalizzando la denuncia. Dal quadro investigativo è inoltre emerso che già il 12 novembre la giovane aveva denunciato ai Carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo episodi analoghi di violenza e sopraffazione avvenuti durante la convivenza.

La telefonata al 112 per minacciare il suicidio, il cellulare gettato e il fermo sul lungomare

Poche ore dopo i fatti, il 32enne aveva contattato il 112 minacciando gesti anticonservativi e disfacendosi subito dopo del telefono cellulare per rendersi irreperibile.

Attraverso testimonianze e accertamenti sugli spostamenti, i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno proseguito le ricerche fino alle 8:30 di stamattina, quando una nuova telefonata dell’indagato alla Centrale Operativa ha permesso ai militari di localizzarlo e fermarlo a piedi sul Lungomare di Ardea. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Velletri.

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