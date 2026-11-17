Aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria per intimidire il fratello minore al culmine di una serie di minacce legate a dissidi familiari. Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Tenenza di Ardea ha evitato conseguenze più gravi portando all’arresto in flagranza di un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di atti persecutori, minaccia aggravata, detenzione illegale e alterazione di arma comune da sparo e ricettazione.

L’operazione è scattata sabato sera intorno alle 21:30, poche ore dopo la denuncia presentata dalla vittima — un 33enne residente nello stesso complesso abitativo di via Pontina Vecchia — che aveva deciso di rivolgersi ai militari temendo per la propria incolumità dopo aver udito gli spari.

Sequestrato un fucile Bernardelli modificato e provento di furto

Valutata la gravità del quadro segnalato, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del 36enne eseguendo un’accurata perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un fucile Bernardelli calibro 12, alterato attraverso il taglio delle canne e del calcio per renderlo facilmente occultabile e aumentarne la pericolosità.

Le verifiche sulla matricola hanno inoltre permesso di accertare che l’arma era provento di un furto denunciato nel giugno del 2021 presso la Stazione Carabinieri di Monte San Biagio. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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