Area ludica rinnovata a Piazza San Cosimato

Il brutto tempo non ha fermato l’entusiasmo di bambini e bambine che sono tornati a giocare a Piazza San Cosimato.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi con la Vicepresidente del Municipio I Alessandra Sermoneta ha inaugurato l’area ludica a Trastevere, che torna ad essere aperta al pubblico dopo i lavori di completo rinnovamento delle attrezzature.

L’intervento, progettato ed eseguito dal Dipartimento Tutela Ambientale capitolino, ha previsto l’allestimento di attrezzature inclusive quali un’altalena con cestone a nido, una struttura di arrampicata a blocchi di dodecaedri, pannelli con attività ludico-didattiche, una casetta con scivolo per i più piccoli, un tavolo da giardino con seduta e una struttura a cupola con rete da arrampicata. Nell’area, inoltre, è stata stesa una pavimentazione antitrauma in gomma colata di circa 400 mq, elemento fondamentale per permettere una fruizione comoda e sicura per tutti i bambini, in particolare quelli con difficoltà motorie e visive.

“L’area giochi di San Cosimato rappresenta per i bambini e per i genitori del rione un luogo fondamentale per il gioco, la socializzazione e la vita di Trastevere. Grazie al Dipartimento per la riqualificazione che ha privilegiato criteri di inclusività e all’Associazione Trastevere Attiva che se ne prende cura da tempo insieme ai cittadini grandi e piccoli che popolano l’area. Con quelle già aperte al pubblico sono 67 le aree ludiche rinnovate o ristrutturate dal novembre 2021 ad oggi in tutti i municipi. Un lavoro reso possibile attraverso specifici appalti, come in questo caso, e dallo sblocco che abbiamo effettuato su un appalto da 3 milioni di euro del 2019. Prosegue il nostro lavoro per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche belle, sicure e inclusive” ha dichiarato Sabrina Alfonsi.