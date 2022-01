Area verde di piazzale Loriedo: degrado inarrestabile

Cambiano le amministrazioni ma non cambia il destino dell’area verde di piazzale Loriedo. Non può bastare un murale molto discusso e ben pagato dalla comunità per arrestarne il degrado. Non si risolvono i problemi di un quartiere solo con la Street Art e le sue scolature di vernice lungo un muro che non racconta nulla della storia di un territorio.

L’avevamo anticipato: se anche avessero dipinto la “Creazione di Michelangelo” avrebbe perso tutto il suo fascino in un contesto che non ha alcuna possibilità di valorizzarla. Figuriamoci un’opera contestata ancora prima di essere realizzata! Diecimila euro, è il prezzo pagato per il murale… Denaro che poteva essere speso meglio: la logica avrebbe suggerito qualcosa di diverso, qualcosa che avrebbe riportato questo giardino ai livelli di qualche anno fa quando era un fiore all’occhiello del quartiere.

Ma la logica non fa parte di quella politica che non sa ascoltare i cittadini. Ed ecco allora un discutibile murale inserito tra un parco invaso di foglie e sterpi, dominio del vandalismo, con una fontana che non getta più acqua circondata da una vasca putrida con il rischio di diffusione della legionella, come confermato anche dai sopralluoghi della ASL. E che fine hanno fatto le carpe che erano nella vasca piccola? Come mai gli “animalisti convinti” non si sono mossi quando questi pesci rischiavano di morire in una vasca senza ricambio di acqua? Come mai la nuova amministrazione di prossimità non è intervenuta a fermare il dispendio di denaro per la realizzazione di una singola opera anziché presentare un proprio progetto per riportare la piazza ai fasti di un tempo? I cittadini vogliono essere informati sulle scelte dei propri rappresentanti e non di ritrovarsi di fronte al fatto compiuto scaricando le responsabilità su altri.

Vincenzo Luciani, direttore di “Abitare A”, il 30 dicembre scorso ha scritto un articolo sul territorio che vi riporto in parte: «Poi ho attraversato i cortili di Colli Aniene, dirigendomi, per fare un sopralluogo, al piazzale Loriedo dove ho incontrato alcune famigliole a passeggio.

Ho fotografato i pesci, quelli vivi, timidi e timorosi, e quelli minacciosi e inquietanti dei murales (10 mila euri, spesi bene? Mah!).

Deprimente l’assenza dei zampilli nelle fontane e molto di più il crescente degrado dell’ex Dolce e Salato.

La nuova giunta del IV municipio, riuscirà a combinare qualcosa di buono a piazzale Loriedo, di cui sul sito del Comune continua a campeggiare un falso storico con fontane in grande spolvero (cioè piazzale Loriedo com’era anni fa e ora non è più)».