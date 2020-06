Aree Giochi, Bordoni (Lega): “Sindaca toglie sigilli senza sanificazioni?”

“Aree gioco e infanzia la Raggi dopo aver perseguitato per mesi, anche con incursioni che l’hanno resa protagonista a favore di telecamera, chiunque tentava di avvicinarsi alle postazioni ricreative nei parchi di Roma è arrivata a chiuderle e nastrarle perché pericolosi vettori del contagio ma adesso si starebbe andando verso un’ordinanza ‘via libera tutti'”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni “Aree gioco e infanzia la Raggi dopo aver perseguitato per mesi, anche con incursioni che l’hanno resa protagonista a favore di telecamera, chiunque tentava di avvicinarsi alle postazioni ricreative nei parchi di Roma è arrivata a chiuderle e nastrarle perché pericolosi vettori del contagio ma adesso si starebbe andando verso un’ordinanza ‘via libera tutti'”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

Bordoni aggiunge: “Non si possono usare le strutture ludiche perché non sono sanificate” era il mantra della sindaca che si scontrava con il paradosso, a detta dello stesso Comune, di essere sul territorio in un numero tale da non poter essere sanificate. Ma adesso rimossi i sigilli cosa succede, la prassi sarà far finta di niente? La pandemia è ancora in corso e non siamo scesi a contagi zero. Tanto rumore per nulla e troppi nastri stesi per niente, si riapre solo dopo che il peggio è passato e senza aver sanificato.”