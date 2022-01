Arianna Chiara presenta il nuovo singolo “Il sapore delle fragole”

“Il sapore delle fragole” è il nuovo singolo di Arianna Chiara, in uscita in radio e nei digital store venerdì 14 gennaio 2022.

Il brano – scritto dalla stessa artista, prodotto da Nicolò Fragile per Gotham Dischi e distribuito Artist First – è nato durante il periodo del lockdown, quando il caos e l’incertezza prendevano il sopravvento in ognuno di noi e abitavano nelle nostre case, dalle quali non potevamo uscire.

In quel periodo, in cui solo la confusione e la paura per la pandemia ci accompagnavano, la cantautrice ha subito la perdita dei suoi nonni. “La situazione era surreale – racconta Arianna Chiara – e ho dovuto convivere con questo immenso dolore, così difficile da affrontare, poiché non vi era nessun modo per renderlo meno straziante, nemmeno fare una passeggiata all’aria aperta.

Le uniche armi che avevo per riuscire almeno in parte a combatterlo sono state il pianoforte e il potere delle parole. Così, chiusa tra le mura di casa sono riuscita ad evadere mettendo in musica un testo scritto per loro, che rispecchia il dolore per non poterli più vedere, sentire e vivere, la nostalgia che ho provato, con la consapevolezza di dover comunque andare avanti, e allo stesso tempo trasmette la tenerezza che provo nel ricordarli”.

Nel brano si contrappongono la malinconia del testo e il carattere vivace dell’arrangiamento. Il videoclip ufficiale uscirà a breve con la collaborazione di RKH STUDIO.

Arianna Chiara, pseudonimo di Arianna Chiara De Piccoli, è una cantautrice italiana nata a Milano nel 2002. Appassionata di musica fin da bambina, nel 2014 inizia il suo percorso formativo nel settore musicale, prendendo le prime lezioni di canto presso la Jubilate di Legnano (MI).

Nel corso degli anni, approfondisce sempre più gli studi musicali e si avvicina anche al mondo del Jazz, frequentando lezioni di canto e linguaggio Jazz. Dal 2015, partecipa a diversi concorsi musicali di carattere nazionale, tra cui, nel 2017, Sanremo Junior, che le consente, aggiudicandosi la vittoria, di esibirsi sul palco del Teatro Ariston per la finale internazionale.

L’anno successivo la vede concorrere al VideoFestival Live arrivando in finale e vincere il Germano Varesi cantando la versione dei Postmodern Jukebox di “Seven Nation Army”. Questo traguardo, le permette di iniziare una collaborazione con l’etichetta discografica Level49 e di entrare nella compilation della label stessa.

L’artista prende parte anche a svariati camp formativi, tra cui, in più occasioni, quelli organizzati dal Tour Music Fest presso il C.E.T. di Mogol. A Maggio 2019, Arianna Chiara è tra i finalisti del concorso nazionale Musica è e, pochi mesi più in là, partecipa all’edizione annuale de Il Cantagiro, qualificandosi tra i 10 finalisti nazionali ed ottenendo il premio SIAE con il pezzo inedito “Amore Particolare”, scritto per lei da Leonardo Laddaga. Con “Se non ricordo” Arianna Chiara esordisce con il primo brano scritto da lei.