Arrestato il re delle truffe dei Rolex

La caccia è finita. Dopo anni di truffe magistralmente orchestrate, un cinquantenne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri.

L’uomo, specializzato nel raggirare venditori di orologi di pregio, aveva costruito un vero e proprio impero criminale grazie a falsi documenti e assegni circolari contraffatti.

La tecnica era tanto semplice quanto efficace: adescava le sue vittime su noti portali di compravendita online, fingendosi un acquirente facoltoso interessato a orologi di lusso o altri beni di valore.

Dopo aver conquistato la fiducia del venditore con modi educati e un linguaggio impeccabile, proponeva un incontro di persona per finalizzare la transazione.

È quanto accaduto anche nell’ultimo caso che ha portato alla sua cattura. Un cittadino italiano, appassionato di orologeria, aveva messo in vendita un prezioso orologio su una piattaforma online.

Il cinquantenne si è presentato all’incontro con un assegno circolare da 7.400 euro, apparentemente autentico e pari al valore concordato. Conclusa la trattativa, il venditore, certo della validità del titolo bancario, ha consegnato l’orologio.

Ma il colpo di scena è arrivato solo qualche giorno dopo: l’assegno era falso. Non solo: anche il documento d’identità esibito durante la compravendita era contraffatto e riportava le generalità di un ignaro cittadino estraneo ai fatti.

L’episodio ha dato il via a indagini approfondite condotte dagli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Roma, che hanno collegato il cinquantenne a una lunga serie di truffe analoghe.

La sua abilità nel costruire identità fittizie e nell’utilizzo di documenti falsi aveva permesso di eludere per anni le indagini, rendendolo una figura particolarmente sfuggente.

Grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine, l’uomo è stato rintracciato e bloccato a Napoli, dove aveva trovato rifugio. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

