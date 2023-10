Arriva a Roma “Scientopolis”, un viaggio nel tempo tra Jurassic Park e la realtà virtuale

Da sabato14 ottobre, il Complesso Monumentale Ospedaliero San Giovanni Addolorata diventerà il palcoscenico di “Scientopolis, La Città della Scienza” un emozionante viaggio interattivo dove i visitatori potranno sperimentare e approfondire concetti scientifici in modo coinvolgente.

Protagonista indiscusso sarà il dinosauro Henry, un esemplare completo di Hypacrosaurus di 70 milioni di anni, per la prima volta nella capitale, che offrirà ai visitatori una visione dettagliata del suo ambiente naturale e di comportamento. Inoltre si potrà provare in tutta sicurezza la gravità lunare, ammirare una vera e propria Tesla Coil da 3 milioni di volt che scaglia saette fino a 5 metri di distanza o immergersi nella realtà virtuale per viaggiare dal Big Bang fino al futuro prossimo della Terra.

Grazie ad un futuristico sistema di realtà virtuale sarà possibile rivivere il viaggio in mare fino alla tragica esplosione del Titan, il sommergibile affondato nel giugno 2023 durante una immersione nei pressi del celebre relitto del Titanic. L’esposizione sarà divisa in quattro aree tematiche: fisica, astronomia, chimica e biologia, ciascuna con percorsi, attività interattive e visite guidate.

Scientopolis si rivolge ad un pubblico di tutte le età ma in particolar modo a scuole e famiglie per offrire un’esperienza educativa e divertente che possa stimolare lìinteresse per la scienza e la ricerca. Le attività e gli exhibit proposti sono studiati per essere accessibili e coinvolgenti per un’ampia fascia d’età, permettendo a bambini, adolescenti e adulti di apprendere e interagire con i vari temi scientifici in modo attivo e partecipativo ed inclusivo.

Lo spazio Evolution Park, a cui si potrà accedere con lo stesso biglietto della mostra principale, affiancherà la mostra Scientopolis e sarà totalmente dedicato all’evoluzione della vita sulla Terra in cui i visitatori potranno ammirare reperti che spaziano da una collezione unica di meteoriti, astromatoliti che mostrano l’importanza delle prime forme di vita nella generazione di ossigeno terrestre fino all’incredibile scheletro di Henry, il dinosauro a becco d’anatra lungo oltre 4 metri, nemico giurato del famigerato Tyrannosaurus Rex.

Per informazioni su orari e acquisto biglietti www.Italmostre.it