Quattro secoli dopo lo storico processo del 1612, la battaglia di Artemisia Gentileschi per la propria dignità torna a parlare alle nuove generazioni attraverso lo sguardo del cinema.

Martedì 17 novembre 2026, alle ore 11.00, il Nuovo Cinema Aquila (via L’Aquila 66/74) ospiterà la presentazione ufficiale di «Ti racconto una storia. Il caso di Artemisia Gentileschi», cortometraggio realizzato dagli studenti dell’IISS Giorgio Ambrosoli insieme all’Associazione di cultura cinematografica Labirinto.

L’opera ripercorre la drammatica vicenda della giovane pittrice romana, appena diciottenne quando il padre Orazio denunciò il collega e collaboratore Agostino Tassi per averla violentata. Un processo passato alla storia non solo per la gravità del crimine, ma anche per le calunnie e le insinuazioni subite dalla ragazza, costretta a difendersi dal tentativo di trasformarla da vittima in complice.

Il progetto scolastico e la regia

Il cortometraggio, diretto da Andrea Rusich, nasce nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2025-26, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Grazie al supporto tecnico dei professionisti dell’Associazione Labirinto, i ragazzi dell’Ambrosoli hanno seguito l’intera filiera produttiva del film, alternandosi nei ruoli di sceneggiatori, aiuto registi, segretari di produzione, fonici, montatori, truccatori, scenografi e attori. Il percorso creativo è stato inoltre arricchito da lezioni teoriche tenute da esperti di storia e critica cinematografica come Steve Della Casa, Giacomo Ravesi, Chiara Violini e Stefano Pierpaoli.

Un ponte tra storia e attualità

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti promossi dal Municipio Roma V per il mese di novembre, in avvicinamento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. L’obiettivo è usare il linguaggio audiovisivo per stimolare una riflessione sulla vittimizzazione secondaria e sulla necessità di dare credibilità alla parola delle donne.

«La storia di Artemisia Gentileschi ci ricorda quanto sia ancora necessario combattere una cultura che troppo spesso mette sotto accusa le vittime anziché riconoscere la responsabilità di chi commette violenza», afferma Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V, che patrocina l’evento. «Sono particolarmente orgoglioso che questo messaggio venga trasmesso attraverso il lavoro e la sensibilità dei giovani studenti. La scuola, insieme alla cultura e all’arte, rappresenta uno spazio fondamentale per costruire consapevolezza, abbattere gli stereotipi e promuovere una società fondata sul rispetto e sulla parità».

L’incontro al Cinema Aquila e i prossimi passi

Alla proiezione prenderanno parte gli studenti protagonisti del progetto, chiamati a raccontare al pubblico la propria esperienza formativa. Accanto al presidente Caliste interverranno anche il consigliere municipale Maurizio Mattana e la consigliera Tatiana Procacci, delegata alle Pari Opportunità.

L’appuntamento al Nuovo Cinema Aquila segna solo la prima tappa di un percorso più ampio: l’IISS Giorgio Ambrosoli e l’Associazione Labirinto intendono infatti portare il cortometraggio in altre scuole del Municipio V e dei territori limitrofi per trasformarlo in uno strumento stabile di educazione civica e confronto tra i giovani.

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