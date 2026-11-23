Cento anni di storia giallorossa raccolti in 7 volumi e 2.400 pagine con il racconto di oltre 5.000 partite: arriva in vista del Natale l’Enciclopedia della Roma, cofanetto firmato da Giuseppe Rossi, storica firma de Il Messaggero nonché fondatore e direttore del free press Leggo.

La presentazione dell’opera è in programma venerdì 27 novembre a partire dalle 17:30 nella sede del Roma Club Testaccio, in via Lorenzo Ghiberti 31, nel segno della celebre citazione di Agostino Di Bartolomei: «Esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma».

Dalla prima squadra al vivaio e al settore femminile: il racconto delle generazioni giallorosse

Il progetto editoriale dedicato al Centenario va oltre la cronaca dei risultati sportivi per ripercorrere la storia di tutte le componenti del club — presidenti, allenatori, giocatori, staff tecnico, dirigenziale e sanitario, settore giovanile e squadra femminile — intrecciandola con quella delle diverse generazioni di tifosi, dagli antenati fino ai figli e ai nipoti. Il cofanetto può essere acquistato online sul sito sportstory.it.

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